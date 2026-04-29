Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026 | tutti i bollini del weekend

Per il ponte del 1° maggio 2026 sono state diffuse le previsioni sul traffico sulle principali strade italiane. Si segnalano aumenti di veicoli in uscita e in entrata nelle zone di maggior afflusso, con particolare attenzione ai principali svincoli e autostrade. Le forze dell’ordine prevedono un volume di traffico elevato già a partire dal venerdì e fino alla domenica, con possibili rallentamenti nelle ore di punta.

In occasione del weekend lungo del 1° maggio, con la festa dei lavoratori che cade di venerdì, saranno tanti gli italiani a mettersi in viaggio per godersi qualche giorno di relax al mare, in montagna o in città da visitare. Con tanti spostamenti sulle principali strade e autostrade del Paese, andrà naturalmente ad aumentare anche il traffico. In particolare, in questi giorni saranno molti gli automobilisti e motociclisti a effettuare spostamenti di breve o media percorrenza. Andiamo ora a scoprire le previsioni nei tratti di competenza Anas e sull'A22 (autostrada del Brennero). Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli dal 24 aprile fino al 3 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend Notizie correlate Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaLe previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Meteo, temperature stabili a Messina: le previsioni per il ponte del 1° maggioL’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla Sicilia fino a giovedì, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili o anche in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ponte 25 aprile, le previsioni del traffico: la situazione sulle autostrade e sulla rete Anas; Traffico ponti di primavera 2026: triplo bollino rosso per il 1° maggio | Quattroruote.it; Maxi ponte di primavera, occhi puntati sulla viabilità: previsioni del traffico, stop ai mezzi pesanti; Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italiane. Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaLe previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale ... fanpage.it Traffico 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio 2026: le previsioni del PonteLe giornate a cavallo tra fine aprile e inizio maggio 2026 si preannunciano caratterizzate da intensi flussi di circolazione stradale. sicurauto.it La strada è stata interrotta al traffico per 14 mesi, il doppio delle previsioni. Domande solo via Pec entro il 27 maggio 2026 - facebook.com facebook