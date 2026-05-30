Di seguito un comunicato diffuso da Anas: L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da ieri a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. L’obiettivo della società del Gruppo Fs è garantire una migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ponte del 2 giugno: Anas prevede 45 milioni di spostamenti fino a martedì, statale 16 fra quelle con maggiore traffico Strade

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Festa della Repubblica, previsti 45 milioni di spostamenti per il ponte

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Ponte del 2 giugno reddit

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