Ponte di primavera | rete Anas previsti 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio Le strade statali 16 e 106 fra quelle con la prospettiva di maggiore flusso

Durante il ponte di primavera, sulla rete stradale gestita da Anas, si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli tra oggi e il 3 maggio. Le strade statali 16 e 106 sono considerate tra le più soggette a un maggiore afflusso di traffico in questo periodo. La comunicazione è stata diffusa da Anas, società del Gruppo Fs, che si occupa della gestione delle strade.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all'ordinario andamento settimanale del traffico ieri crescita del +6%; oggi si stima del +6% e sabato 25 aprile un calo del -11%, giornata in cui tutte le destinazioni saranno raggiunte. "Nel corso del maxi ponte di primavera, Anas – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – aumenterà la sorveglianza e verrà garantita la presenza ininterrotta del personale...🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Panoramica sull’argomento

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