Ponte del 2 giugno previsti 45 milioni di spostamenti | traffico intenso verso il mare

Durante il ponte del 2 giugno sono previsti circa 45 milioni di spostamenti, con un traffico intenso verso le zone di mare. La mobilità si concentra soprattutto nelle ore precedenti e successive al fine settimana, con molte persone che scelgono di partire in anticipo o di tornare a ridosso delle festività. Le principali arterie stradali e autostradali registrano code e rallentamenti, mentre le stazioni ferroviarie segnalano un aumento delle partenze. La situazione si mantiene critica anche in vista dell’esodo estivo.

Roma, 29 maggio 2026 – L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. L’obiettivo della società del Gruppo Fs è garantire una migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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