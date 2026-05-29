Ponte del 2 giugno | 45 milioni di spostamenti e blocchi sui mezzi

Durante il ponte del 2 giugno sono stati registrati circa 45 milioni di spostamenti. Sono stati attuati blocchi sui mezzi pesanti, con alcune strade più colpite di altre. La protesta ha coinvolto anche l’Austria, causando rallentamenti e restrizioni sulla viabilità del Brennero. Le autorità hanno comunicato variazioni nelle rotte e nelle tempistiche di traffico.

? Punti chiave Quali strade saranno le più colpite dai blocchi dei mezzi pesanti?. Come influirà la protesta in Austria sulla viabilità del Brenno?. Quando inizieranno i principali rallentamenti sulle direttrici verso il mare?. Dove si concentreranno i maggiori flussi di rientro il 2 giugno?.? In Breve Blocco mezzi pesanti sabato 30 maggio ore 9-14 e domenica 31 maggio ore 9-22.. Chiusura A22 Brenno dalle 11 alle 19 per protesta in territorio austriaco.. Rientri intensi dal 1 giugno su Aurelia, Adriatica, Romea e A19 in Sicilia.. Blocco mezzi pesanti martedì 2 giugno dalle ore 7 alle 22.. Circa 45 milioni di spostamenti interesseranno la rete stradale italiana tra questo venerdì 29 maggio e martedì 2 giugno per il ponte della Festa della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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