Il Papa sta attraversando Algeria e Guinea in un viaggio ufficiale, portando avanti il nome di Leone l’«Africano». La visita si svolge in un contesto internazionale, con tappe che coinvolgono entrambe le nazioni. Come nel passato, la residenza del Papa resta a Roma, anche se questa volta si sposta tra continenti. L’attenzione si concentra sulla presenza del Papa in queste due tappe africane.

Leone XIV come Giovanni Paolo II. Leone l’«Africano», appunto. D’altro canto, proprio come Scipione, la residenza è a Roma. E, proprio come Wojtyla, Prevost compierà un lungo viaggio apostolico in Africa. A dire la verità, Giovanni Paolo II ne ha effettuati ben 14 in Africa, durante il suo pontificato. Uno di questi ha toccato il record di 12 giorni e 7 Paesi, dall’8 al 19 agosto 1985, quando il Papa visitò in sequenza Togo, Camerun, Repubblica Centrafricana, Marocco, Zaire, Costa d’Avorio e Kenya. Leone XIV non vuole essere da meno. Per questo, la trasferta africana prevista dal 13 al 23 aprile 2026, il cui programma è stato reso finalmente noto dal Vaticano, prevede come tappe Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone l’«Africano»: il Papa in viaggio tra Algeria e Guinea nel segno di Giovanni Paolo II

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