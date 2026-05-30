Un poliziotto di Firenze ha soccorso un cucciolo di lupo ferito a Montale, intervenendo rapidamente in strada. Dopo averlo messo in sicurezza, ha chiamato i veterinari che hanno preso in carico l’animale. L’intervento è avvenuto nel corso di un’operazione di emergenza, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del cucciolo. Il poliziotto ha agito per garantire la sicurezza dell’animale e affidarlo alle cure specializzate.

Un cucciolo di lupo ferito è stato salvato da un poliziotto della Questura di Firenze mentre si recava al lavoro: l’animale, trovato in difficoltà nel Comune di Montale, è stato soccorso e affidato alle cure dei veterinari. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza stradale e la sopravvivenza del piccolo lupo. Il salvataggio in strada: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Firenze, si stava recando agli uffici di via Zara per il suo turno di servizio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Poliziotto salva un cucciolo di lupo ferito a Montale, i dettagli dell'intervento d'emergenza

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Montale, poliziotto salva un cucciolo di lupo ferito x.com

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