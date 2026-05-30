Politica lavori in corso La maggioranza fa quadrato L’opposizione lancia la sfida

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le coalizioni di area centrosinistra stanno iniziando a organizzarsi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. La maggioranza si sta consolidando con incontri e accordi tra i diversi gruppi politici, mentre l’opposizione sta preparando strategie e proposte alternative. Le discussioni riguardano principalmente le candidature e le linee programmatiche, con confronti tra le parti per definire le posizioni e le alleanze. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata, ma il lavoro di preparazione è in corso.

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Confronti e movimenti, analisi e proposte: in vista delle amministrative del prossimo anno le coalizioni di area centrosinistra si stanno già organizzando. Nei giorni scorsi si è svolto il tavolo di confronto tra le forze politiche di maggioranza a Città di Castello (Pd, Psi, Lista Civica Secondi Sindaco e Sinistra per Castello) per valutare lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato. Dall’incontro è emersa "una generale soddisfazione per l’operato fin qui svolto dall’amministrazione comunale, unita però alla chiara consapevolezza dell’importanza di rilanciare l’azione di governo". L’obiettivo condiviso è quello di centrare "nuovi traguardi nel pieno rispetto degli impegni assunti con i cittadini, proiettando la città verso le sfide future in un percorso politico progressista e riformista". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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