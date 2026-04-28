Chieti colpo di scena in politica | Ginefra sfida la maggioranza

A Chieti, il consigliere Vincenzo Ginefra ha deciso di unirsi alla coalizione del candidato sindaco Mario Colantonio, entrando così a far parte della squadra che sostiene la candidatura. La sua adesione rappresenta un cambiamento rispetto alla posizione precedente e ha suscitato reazioni tra gli altri rappresentanti politici locali. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

? Cosa sapere Il consigliere Vincenzo Ginefra entra nella coalizione elettorale del candidato sindaco Mario Colantonio a Chieti.. L'adesione sposta gli equilibri politici tra Lega, Azione Politica e Udc nel comune chietino.. In corso Marrucino, il comitato elettorale di Mario Colantonio ha sancito questa mattina l’ingresso ufficiale del dentista e consigliere comunale Vincenzo Ginefra all’interno della coalizione guidata dal candidato sindaco, sostenuto dai raggruppamenti Lega, Azione Politica e Udc. L’incontro ha la partecipazione di figure chiave per le forze in campo: Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, era presente insieme a Serena Pompilio, capogruppo di Azione Politica in Consiglio comunale, ed Emma Letta, consigliera della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, colpo di scena in politica: Ginefra sfida la maggioranza Notizie correlate Amministrative 2026, Ginefra aderisce ad Azione Politica a sostegno del candidato sindaco ColantonioSi allarga la coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, sostenuto da Lega, Udc e Azione Politica. Melito, colpo di scena alle elezioni: Barretta si ritira, sfida a due tra Chiantese e PellecchiaClamoroso ribaltamento nello scenario politico a Melito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eccellenza Abruzzo, i finali: definiti i playoff e playout. Colpo di scena all'Aragona; NUOVO OSPEDALE CHIETI: A UN PASSO DAL VIA LIBERA, SPUNTA UNA PROPOSTA ALTERNATIVA; Punto d’oro per la Maceratese: 1-1- in casa col Giulianova e salvezza a un passo (Foto); John Rambo, colpo di scena nel cast: il prequel accoglie una star di Stranger Things. Teatro amatoriale al Marrucino di Chieti: in scena lo spettacolo Il padroneTeatro amatoriale, venerdì 17 aprile, al teatro Marrucino di Chieti, dove la compagnia Teatro Nuovo di Valmontone porta in scena lo spettacolo Il padrone, di Gianni Clementi, con Luciano Fontana (ch ... chietitoday.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/tiberini-sul-trasferimento-di-attrezzature-sanitarie-dal-presidio-territoriale-di-casoli.html - facebook.com facebook