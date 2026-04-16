Morti sospette parla la testimone che ha dato il via alle indagini | Spada spegneva le luci per non farsi vedere

Forlì è di nuovo protagonista in ambito nazionale con un caso di morti sospette. Durante la trasmissione

Forlì torna al centro della cronaca nazionale. Nella puntata di ieri sera, mercoledì, del programma "Le Iene" (in onda su Italia 1), l’inviata Roberta Rei ha ricostruito l’inchiesta che ha portato all'arresto di Luca Spada, il soccorritore di 27 anni della Croce Rossa accusato di aver provocato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Morti sospette in ambulanza, parla la collega di Luca Spada che ha denunciato il caso: Ho trovato la siringa; Morti sospette in ambulanza, arrestato l'autista: è accusato di omicidio volontario; Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Morti sospette in ambulanza: Voglio rifarlo, le intercettazioni choc di Luca Spada.

Morti sospette in ambulanza, parla la collega di Luca Spada che ha denunciato il caso: Ho trovato la siringaSul caso delle morti sospette in ambulanza parla una collega di Luca Spada: Era strano che capitassero questi decessi sempre alla stessa persona ... virgilio.it

Luca Spada e l'intervista a Le Iene prima dell'arresto per le morti in ambulanza, coincidenze e sfortunaLuca Spada ha parlato a Le Iene sulle morti sospette in ambulanza: Parliamo del nulla, la procura non troverà nulla. Ho sempre fatto volontariato ... virgilio.it

“Farò a tuo figlio la stessa cosa che avete fatto voi” Morti sospette in ambulanza, cosa sta accadendo - facebook.com facebook

Morti sospette in ambulanza, la collega di Spada: «C'erano troppi decessi e lui è un manipolatore» x.com