Pokerissimo di Vingegaard è suo il Giro d’Italia

Vingegaard ha vinto cinque tappe consecutive nel Giro d’Italia 2026, conquistando la generale. Oggi si è svolta l’ultima tappa di montagna, con arrivo a Piancavallo. La corsa si è conclusa con la vittoria del danese, che ha mantenuto il vantaggio sugli avversari durante l’intera giornata. La tappa ha visto anche la salita finale, con i corridori impegnati su un percorso impegnativo.

Nuovo appuntamento con Bike Today, con Gian Luca Giardini presentiamo la ventesima e ultima tappa di montagna del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Piancavallo. Una giornata che ha scritto la storia di questa Corsa Rosa. Jonas Vingegaard si conferma il padrone indiscusso del Giro 2026: il danese della Visma Lease a Bike vince la sua quinta frazione, dimostrando un dominio assoluto in salita senza avere rivali. Domani a Roma riceverà il Trofeo Senza Fine, festeggiando il suo terzo Grande Giro vinto in carriera, dopo Tour de France e Vuelta a España. Nell’ultima scalata si è visto lo scontro diretto tra i big. Vingegaard ha lanciato il suo scatto decisivo e nessuno ha potuto rispondere: Felix Gall è stato il più vicino, primo degli umani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pokerissimo di Vingegaard, è suo il Giro dItalia

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