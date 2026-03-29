L'australiano ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa del circuito di Montjuic a Barcellona, portando a termine la corsa del Giro di Catalogna. Questo risultato segue la vittoria alla Parigi-Nizza, consolidando la sua posizione in classifica generale. Con questa vittoria, si avvicina ulteriormente al successo finale nel Giro, dopo aver già ottenuto risultati di rilievo nelle competizioni precedenti.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro di Catalogna, la più antica corsa a tappe spagnola visto che si tratta dell'edizione 105. Per il 29enne danese della Visma-Lease a Bike si tratta del 48° successo da pro': in questa stagione, che lo vedrà debuttare al Giro d'Italia, aveva già conquistato la Parigi-Nizza. Si è imposto per la prima volta nella gara catalana. Nell'ultima tappa, 95 chilometri a Barcellona sul classico circuito del Montjuic (dove si assegnerà il 4 luglio la prima maglia gialla del Tour 2026), vittoria per l'australiano della Nsn Brady Gilmore (primo successo in carriera nel World Tour) su Godon e Evenepoel; settimo Vergallito, ottavo Gualdi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard si avvicina al Giro vincendo: dopo la Parigi-Nizza, suo anche il Giro di Catalogna

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