Street Food in Borgo | gastronomia e musica nel centro storico di Pontassieve
Sabato 18 aprile il centro storico di Pontassieve ospiterà l’evento "Street Food InBorgo", una giornata dedicata alla valorizzazione del centro di Pontassieve attraverso il cibo di strada, l’animazione e la musica dal vivo. L'iniziativa, organizzata dall’associazione dei commercianti "In Borgo".🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Pasqua e Pasquetta a Palermo: walking tour in centro storico tra monumenti e street foodSabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile tour nel centro storico di Palermo, tra storia, tradizioni, leggende e aneddoti esilaranti.
La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera.