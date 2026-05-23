La partita contro il Cagliari è fondamentale per il futuro del Milan: con i tre punti, i rossoneri hanno la certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Oltre a una questione di blasone, la partecipazione alla coppa europea garantisce 60 milioni di euro in premi UEFA importantissimi per il mercato estivo. Oltretutto, con la vittoria contro i sardi scatterebbe il rinnovo di contratto di Massimiliano Allegri, fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. Un passo cruciale per il futuro del tecnico livornese al Milan. Come sottolinea il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per 'Il Giornale', non è il solo necessario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Allegri vuole restare, ma ci sono delle condizioni”, poi il retroscena di mercato

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