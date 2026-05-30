Il 60% del budget del Pnrr in Friuli Venezia Giulia è stato speso, con 468 opere completate. Tuttavia, la spesa reale si ferma a questa percentuale, nonostante i lavori conclusi siano numerosi. Questi interventi riguardano principalmente infrastrutture, trasporti e digitalizzazione. Restano ancora da avviare numerosi progetti, mentre alcuni settori hanno già beneficiato di interventi finalizzati. La ripartizione precisa delle risorse e lo stato di avanzamento dei lavori sono oggetto di analisi.

? Domande chiave Perché la spesa reale è ferma al sessanta per cento?. Quali settori hanno beneficiato dei 468 interventi già conclusi?. Come influirà il divario tra impegno e spesa sui cittadini?. Dove sono finiti i miliardi destinati alla sanità e all'agricoltura?.? In Breve L'assessora Zilli segnala spesa effettiva Regis al 60 per cento su 614,7 milioni impegnati.. Settore agricolo guida i risultati con 253 progetti conclusi su 468 interventi totali.. Sanità e patrimonio storico registrano rispettivamente 73 e 49 interventi già completati.. Il piano regionale gestisce complessivamente 3,4 miliardi tra amministrazione e comuni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr in FVG: quasi tutto il budget impegnato, 468 opere già concluse

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