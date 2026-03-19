Nel comune del Valdarno sono state completate otto delle numerose opere pubbliche finanziate con i fondi del Pnrr e destinati a grandi cantieri. La tabella di marcia è ancora in corso e riguarda interventi per milioni di euro. Fucecchio, in particolare, ha ricevuto le risorse più consistenti tra i Comuni del territorio. La situazione rimane in evoluzione e senza ulteriori dettagli sui progetti in corso.

Una tabella di marcia che è ancora in pieno svolgimento. Opere pubbliche per milioni e milioni. Fucecchio – lo ricordiamo – è il Comune del Valdarno sul quale sono piovute le maggiori risorse del Pnrr. Proprio ieri, con poche righe sui social, l’amministrazione ha dato un aggiornamento ai cittadini. "Mentre proseguono gli interventi di riqualificazione del centro storico – si legge – ecco le opere realizzate grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad oggi portate a termine: Parco Corsini, Piazza Amendola, Piazza La Vergine, Piazza Padre Ceci, Via Porta Raimonda, Piazza Bracci, Piazza Lavagnini, Via Sbrilli. Un programma ampio che tocca luoghi importanti del territorio e che garantirà, alla fine, anche maggiori servizi, una volta che tutto sarà terminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi Pnrr e grandi cantieri in città: "Sono otto le opere già realizzate"

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