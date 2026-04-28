Sanità FVG | oltre il 50% dei cantieri PNRR si attende il servizio

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli Venezia Giulia, più della metà dei cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati a case e ospedali di comunità sono stati portati a termine. Il consigliere regionale ha richiesto che vengano attivati servizi concreti per garantire funzionalità effettive, evitando che le strutture rimangano inutilizzate entro giugno 2026. I lavori proseguono, ma resta da definire il funzionamento pratico dei nuovi servizi sanitari.

? Cosa sapere Oltre il 50% dei cantieri PNRR per case e ospedali di comunità è completato in FVG.. Il consigliere Putto chiede servizi reali per evitare strutture vuote entro giugno 2026.. Il consigliere regionale Putto ha presentato un’interrogazione alla Giunta per pretendere chiarezza sull’effettiva operatività delle case e degli ospedali di comunità in Friuli Venezia Giulia, strutture cardine della Missione 6 del Pnrr. L’esponente del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg ha puntato i riflettori sulla necessità di trasformare i progetti infrastrutturali in servizi reali per i cittadini. L’obiettivo è garantire che la sanità territoriale risponda concretamente ai bisogni dei soggetti più fragili, evitando di sovraccaricare i pronto soccorso e gli ospedali centrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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