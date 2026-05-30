Oggi si giocano le partite di playoff e playout in Prima e Seconda categoria. Nell’ultima giornata, l’Olimpia Marzocca deve vincere per sperare nella promozione, mentre altre squadre si contendono punti fondamentali per evitare la retrocessione. Le gare si svolgono in un clima di grande tensione, con molte squadre impegnate in sfide decisive. La giornata segna l’inizio della roulette degli spareggi, con risultati che determineranno promozioni e retrocessioni.

Oggi in Prima e Seconda categoria si giocano gare importanti in chiave promozione. Questo il programma. Prima categoria. Playoff. Borghetto-Olimpia Marzocca si gioca (ore 16,30) al ‘Carletti’ di Monte San Vito, arbitra Andrea Eletto di Macerata. La vincente incontrerà nella finalissima del 6 giugno l’Atletico Mondolfo 1952 (già promosso per la regola dei 10 punti) in palio la Promozione. Seconda categoria. Playoff. Valfoglia Tavoleto-Sammartinese Next Gen. Si gioca oggi alle ore 16,30 al Comunale di Tavoleto. Gara unica; qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati due tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa (il Valfoglia Tavoleto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff e Playout. Via alla roulette degli spareggi. Olimpia Marzocca, serve l’impresa

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