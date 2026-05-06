Playoff e playout inizia la fase calda Il Fabriano-Cerreto cerca l’impresa Moie e Biagio per non retrocedere

È iniziata la settimana decisiva per le squadre di Eccellenza e Promozione coinvolte nei playout e nei playoff. Il Fabriano-Cerreto si prepara a tentare un'impresa, mentre Moie e Biagio affrontano le ultime sfide per evitare la retrocessione. Le partite di questa fase determinano il destino delle squadre, con molte ancora in bilico tra salvezza e retrocessione. La tensione si fa sentire sul campo in queste giornate cruciali.

E’ iniziata la settimana decisiva per le nostre squadre di Eccellenza e Promozione impegnate nei playout. ECCELLENZA. Domenica il Fabriano Cerreto andrà alla ricerca dell’impresa sul campo del Montegranaro. I cartai proprio nell’ultima giornata di campionato si sono guadagnati l’accesso allo spareggio salvezza con la vittoria nel derby di Osimo, tenendo a debita distanza la Civitanovese retrocessa in Promozione. Ora però dovranno aggiudicarsi anche l’ultima partita stagionale perché, per la peggior classifica, il Fabriano Cerreto dovrà vincere (o alla fine dei tempi regolamentari o nei supplementari) in virtù della regola del miglior piazzamento in classifica alla fine della stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff e playout, inizia la fase calda. Il Fabriano-Cerreto cerca l’impresa. Moie e Biagio per non retrocedere Notizie correlate Derby salvezza: Biagio e Moie decidono la permanenzaIl calendario calcistico del girone A di Promozione si stringe attorno a una partita decisiva in programma per le 15:00 di questa domenica 15 marzo... Montebianco inizia la fase playoff. Trasferta contro il Buldog LucreziaScatta il secondo turno dei playoff di Serie A2 per il Montebianco Prato Calcio a 5, atteso da una sfida delicata in trasferta contro il Buldog... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ECCELLENZA. Verdetti: niente play-off regionali, ecco i play-out; Eccellenza, la Fermana cancella i playoff. Civitanovese retrocessa; Fabriano Cerreto, tegola enorme: partita della vita senza capitano; BUSILACCHI: Ecco la mia top 11 stagionale di Promozione A. Playoff e playout, inizia la fase calda. Il Fabriano-Cerreto cerca l’impresa. Moie e Biagio per non retrocedereE’ iniziata la settimana decisiva per le nostre squadre di Eccellenza e Promozione impegnate nei playout. ECCELLENZA. Domenica il ... sport.quotidiano.net Playoffs and playouts, the heat begins. Fabriano-Cerreto is looking for a breakthrough. Moie and Biagio are fighting to avoid relegation.The decisive week has begun for our Excellence and Promotion teams, who are competing in the playouts. EXCELLENCE. On Sunday, ... sport.quotidiano.net Cartellino di una pesantezza micidiale #FabrianoCerreto senza capitano a #Montegranaro - facebook.com facebook