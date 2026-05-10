Il calendario di playoff e playout Prima e Seconda categoria Via agli spareggi batticuore

Domenica scorsa si è conclusa la fase regolare dei campionati di Prima e Seconda Categoria, dando il via agli spareggi che determineranno le promozioni e le retrocessioni. Ora le squadre si preparano alle partite di playoff e playout, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il calendario degli incontri è stato ufficialmente annunciato e prevede diverse sfide tra le formazioni qualificate.

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