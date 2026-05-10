Il calendario di playoff e playout Prima e Seconda categoria Via agli spareggi batticuore
Domenica scorsa si è conclusa la fase regolare dei campionati di Prima e Seconda Categoria, dando il via agli spareggi che determineranno le promozioni e le retrocessioni. Ora le squadre si preparano alle partite di playoff e playout, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il calendario degli incontri è stato ufficialmente annunciato e prevede diverse sfide tra le formazioni qualificate.
La "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è ormai conclusa a tutti gli effetti la scorsa domenica. Ma la stagione non è affatto finita, considerando che prosegue con gli spareggi: in corsa ci sono ancora diverse formazioni di Prato e provincia, tutte intenzionate a continuare a cullare le rispettive ambizioni promozione o a centrare la salvezza (a seconda dei singoli casi e delle singole situazioni createsi sulla base del piazzamento in graduatoria). Cominciando ad esempio dal girone B di Prima Categoria, con la certezza rappresentata dal fatto che una tra Viaccia e Maliseti Seano purtroppo retrocederà. Il playout è previsto per le 16 odierne al Ribelli e (sulla carta) a partire in lieve vantaggio avendo a disposizione due risultati su tre è il Viaccia di mister Facchini.🔗 Leggi su Lanazione.it
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