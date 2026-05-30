Le autorità stanno valutando un possibile divieto di accesso ai tifosi ospiti durante la partita playoff tra Ascoli e Brescia, anche se la gestione degli spettatori è stata pacifica. Resta ancora da capire chi deciderà l’eventuale limitazione e come verranno gestiti i biglietti destinati ai supporter ospiti. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità competenti, che stanno analizzando la situazione.

? Domande chiave Perché le autorità ipotizzano il divieto nonostante la gestione pacifica?. Chi deciderà l'esito finale sulla vendita dei biglietti per i tifosi?. Come influirà la decisione sulla vendita dei titoli per gli abbonati?. Quali sono le criticità strutturali che hanno spinto verso la chiusura?.? In Breve Partite fissate per martedì 2 giugno al Rigamonti e domenica 7 al Del Duca.. Coinvolti circa 1000 tifosi ascolani in Lombardia e 600 bresciani nelle Marche.. Prelazione abbonati online o Ticketone dalle ore 16 di lunedì 1 giugno.. Vendita libera per i biglietti residui dalle ore 16 di giovedì 4 giugno.. Le autorità intendono vietare l’accesso ai tifosi ospiti per le doppie sfide di playoff tra Ascoli e Brescia, con le partite fissate per martedì 2 giugno al Rigamonti alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Ascoli-Brescia: rischio divieto per i tifosi ospiti

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