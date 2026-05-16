Playoff di serie C | per sfida tra Casarano e Brescia biglietti vietati ai tifosi ospiti

Nella partita di andata dei quarti di finale dei playoff di serie C tra Casarano e Brescia, i tifosi provenienti dalla Lombardia non potranno assistere all'incontro dal vivo. La decisione è stata presa dal prefetto di Lecce a seguito di un confronto con il comitato locale, e riguarda esclusivamente i supporter ospiti, che non saranno ammessi nello stadio di Casarano. La disposizione si applica alla gara in programma e si inserisce in una serie di misure adottate per gestire le presenze durante l'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CASARANO – La gara di andata, valevole per il quarto di finale di playoff del campionato di serie C in corso, tra Casarano e Union Brescia, sarà vietata ai tifosi residenti nella Regione Lombardia: è la decisione assunta dal prefetto di Lecce, dopo un confronto nella giornata di ieri col comitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casertana a Latina senza tifosi: settore ospiti chiuso e biglietti vietatiUn momento decisivo per la stagione della Casertana che a due partite dal termine del campionato deve difendere il terzo posto e - magari - provare a... Rigamonti blindato per Brescia-Triestina: vietati i biglietti ai residenti a TriesteIl prefetto Andrea Polichetti ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Trieste dopo gli scontri registrati nella partita... #Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieC #playoffs #USLivornoBasket #gara2 @MassimoLandi7 Basket, playoff di C: l'US Livorno vince contro Agliana e allunga la serie a gara 3 x.com Zeroli ha segnato un gol fantastico che ha portato la Juve Stabia alle semifinali dei playoff di Serie B. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), calendario e orariSorteggiato il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Negli studi di Sky Sport Fabio Pecchia ha estratto gli accoppiamenti dei quarti di finale. Nella parte alta del tabellone si s ... sport.sky.it Sorteggio Playoff Serie C: gli accoppiamenti del 2° turno nazionaleProsegue la corsa verso la Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C. Dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, è arrivato il momento di conoscere il quadro completo de ... sport.sky.it