Playoff di serie C | per sfida tra Casarano e Brescia biglietti vietati ai tifosi ospiti

Da lecceprima.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di andata dei quarti di finale dei playoff di serie C tra Casarano e Brescia, i tifosi provenienti dalla Lombardia non potranno assistere all'incontro dal vivo. La decisione è stata presa dal prefetto di Lecce a seguito di un confronto con il comitato locale, e riguarda esclusivamente i supporter ospiti, che non saranno ammessi nello stadio di Casarano. La disposizione si applica alla gara in programma e si inserisce in una serie di misure adottate per gestire le presenze durante l'evento.

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CASARANO – La gara di andata, valevole per il quarto di finale di playoff del campionato di serie C in corso, tra Casarano e Union Brescia, sarà vietata ai tifosi residenti nella Regione Lombardia: è la decisione assunta dal prefetto di Lecce, dopo un confronto nella giornata di ieri col comitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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