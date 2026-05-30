Un nuovo libro di Amodio presenta un atlante con 100 abbinamenti di pizza e vino provenienti da tutto il mondo. L’autore spiega come vengono scelti gli accostamenti tra ingredienti e varietà di vino, evidenziando anche il motivo per cui il vino è stato a lungo assente nelle pizzerie. Il volume analizza le combinazioni più diffuse e le scelte di abbinamento in diverse cucine internazionali.

? Domande chiave Come si scelgono gli abbinamenti tra ingredienti e vitigni?. Perché il vino è stato a lungo escluso dalle pizzerie?. Quali criteri tecnici guidano la selezione tra calici e spicchi?. Come può questo binomio trasformare il turismo nei territori vinicoli?.? In Breve Volume bilingue coinvolge oltre cento pizzerie e venti Paesi internazionali.. Luciano Pignataro firma la prefazione con il supporto di Le Donne del Vino.. L'autrice ha realizzato oltre 200 presentazioni pubbliche e 150 articoli specialistici.. L'opera integra il turismo enologico valorizzando le identità gastronomiche dei territori.. Antonella Amodio pubblica il nuovo atlante Calici&Spicchi per unire il mondo della pizza alla cultura del vino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza e vino: l’atlante di Amodio svela 100 abbinamenti mondiali

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