Usa pizza napoletana 100% campana protagonista a Las Vegas

A Las Vegas si è svolta tra il 24 e il 26 marzo la fiera Pizza Expo, una delle più grandi manifestazioni dedicate alla pizza a livello mondiale. Durante l’evento, la pizza napoletana 100% campana è stata al centro dell’attenzione, con espositori e visitatori che hanno potuto assaporare e conoscere meglio i sapori autentici provenienti dalla regione.

I sapori autentici della Campania protagonisti a Las Vegas in occasione del Pizza Expo, tra le più importanti fiere mondiali dedicate al mondo della pizza, dal 24 al 26 marzo scorso. A rappresentare le eccellenze del territorio, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con una collettiva di aziende agroalimentari, in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN) e l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Nel corso della manifestazione statunitense è stato presentato il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, un’iniziativa strategica volta a promuovere l’utilizzo esclusivo di materie prime campane, certificate lungo tutta la filiera produttiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Avpn e Regione Campania a Las Vegas: pizza autentica e arte con Maradona protagonistaDal 24 al 26 marzo, l’arte, la cultura e i sapori autentici della Campania hanno conquistato il pubblico internazionale al Pizza Expo di Las Vegas,... Pizza Expo, Ranfagni vola negli Usa. In gara per il mondiale a Las VegasE’ giunto il momento di riscattare il premio vinto a novembre per Riccardo Ranfagni de Il Circo della Luna di Vernio, che qualche mese fa si è... Tutto quello che riguarda Las Vegas Discussioni sull' argomento L’Eccellenza Campana seduce gli USA. Regione Campania e AVPN presentano al Pizza Expo di Las Vegas il progetto Pizza Napoletana 100% Campana - AVPN; International Pizza EXPO 2026 - regione campania; Las Vegas celebra la Pizza Napoletana 100% Campana tra gusto e arte urbana; Il progetto ''Pizza Napoletana 100% Campana'' conquista il mercato americano. Las Vegas-Indianapolis oggi/today Navajo Nation (Utah/Arizona) - facebook.com facebook «Il piano era arrivare ai Lakers.» Austin racconta la scelta di rifiutare il Draft, il percorso da undrafted, il camp di Las Vegas e l’inizio accanto a LeBron e Anthony Davis. Il racconto completo tra aneddoti, mentalità e giocate decisive: x.com