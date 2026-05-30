Più underground che bon ton più Camden che Hollywood

Lo stile rétro anni ’50 per la bella stagione si presenta con un’atmosfera più underground rispetto a un’immagine più bon ton. La tendenza si ispira a Camden, preferendo un look più alternativo e meno formale rispetto a quello più raffinato di Hollywood. La moda si muove verso un’estetica più informale e ribelle, abbandonando le linee classiche per un approccio più spontaneo e deciso.

P iù underground che bon ton, più Camden che Hollywood. Lo stile rétro anni ’50 per la bella stagione cambia atteggiamento. Giubbotto in pelle, gonna a ruota, camicia a righe e un pizzico di rock’n’roll: la Londra dei mitici Fifties ispira i look più cool della stagione. Come abbinare la camicia con fiocco nel 2026: 5 outfit sofisticati per reinterpretare la blusa più romantica X Leggi anche › Un foglio, mille possibilità di stile. La camicia classica è (ancora) la pagina bianca da cui partire La moda Primavera Estate 2026 riscopre le mitiche Teddy Girls: le ragazze inglesi che, molto prima delle “It” contemporanee, hanno trasformato giacche sartoriali maschili, denim slavati, cravatte e mocassini bicolor in outfit a tutto glam. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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