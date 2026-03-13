Come abbinare mini abito e leggings | il duo easy chic che unisce eleganza bon ton e spirito sporty in 5 look facili da copiare

Il duo mini abito e leggings sta conquistando molte donne con la sua versatilità. In questa stagione, diverse fashioniste hanno scelto di abbinarli per creare look che uniscono eleganza e praticità, perfetti per il giorno e la sera. Sono state proposte cinque varianti facili da replicare, tutte caratterizzate da un mix di stile bon ton e spirito sporty.

F emminile e dinamico allo stesso tempo, il binomio mini abito e leggings è tra le combinazioni più interessanti della nuova stagione. Il mini dress, bon ton e leggero, incontra i fuseaux attillati dal carattere sportivo, dando vita a un mix moderno e sorprendentemente versatile. Ma come abbinare mini abito e leggings nella Primavera Estate 2026 per ottenere outfit equilibrati e stilosi? Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Tono su tono Con l’abito in maglia oversize. Chic al punto giusto. Leggi anche › La coppia dall’intesa perfetta? Mini abito e leggings (da provare in 5 look) Con gli stivali al ginocchio Per bilanciare con gusto lunghezze e proporzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

