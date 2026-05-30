Antonella Elia ha commentato pubblicamente un’altra concorrente del Grande Fratello Vip, definendola “più me**a di tutti”. La sua affermazione ha attirato l’attenzione sui social e sui media, generando reazioni di vario genere. La puntata si è conclusa con questa dichiarazione, che ha alimentato discussioni tra i fan e i partecipanti del reality. La frase ha suscitato molte reazioni online, senza ulteriori dettagli sul contesto in cui è stata pronunciata.

Antonella Elia continua a far parlare di sé anche dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata una delle protagoniste assolute del reality, riuscendo ad arrivare fino alla finalissima dopo settimane trascorse al centro delle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Tra discussioni, confronti e momenti destinati a far discutere, il suo percorso non è certo passato inosservato. A fermarla a un passo dalla vittoria è stata Alessandra Mussolini, che durante il programma è stata anche la sua principale avversaria. Tra le due non sono mancati scontri accesi e parole pesanti. Antonella Elia, del resto, non ha mai avuto problemi a esprimere apertamente le proprie opinioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Più me**da di tutti”. Antonella Elia contro l’altra concorrente del reality show

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Che paura Antonella Elia al GF VIP, urla contro Alessandra Mussolini: parole tremende e minacce

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