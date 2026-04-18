Paola Caruso e Antonella Elia sono le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, trasmessa attualmente su Canale 5. Entrambe hanno partecipato a precedenti reality show e ora tornano in televisione come concorrenti di questa nuova stagione. La loro presenza sta attirando l'attenzione del pubblico, che segue con interesse le dinamiche all’interno della casa. La trasmissione, condotta da un noto presentatore, continua a registrare alti ascolti.

Paola Caruso e Antonella Elia sono le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5. Le due donne stanno dando vita ad accesi scontri all'interno della Casa più spiata d'Italia. Non tutti sanno però che entrambe si troveranno presto a gareggiare in un nuovo reality show. Ebbene si, Paola Caruso e Antonella Elia sono tra le concorrenti della prima edizione di The fifty, il nuovo programma di Amazon Prime video in uscita prossimamente. Le gieffine si sfideranno insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo in prove per vincere un montepremi finale. Un reality show registrato alcuni mesi fa e che solo in tarda primavera verrà mandato in onda.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso e Antonella Elia in un nuovo reality show dopo il Grande fratello Vip: ecco quale

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