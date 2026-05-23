The 50 Italia c' è Antonella Elia nel supercast del reality più trash dell' anno

Notizia in breve

Antonella Elia partecipa a un nuovo reality con 50 celebrity e influencer, dopo aver ottenuto il secondo posto al Grande Fratello Vip. La showgirl affronterà prove fisiche e mentali in un format considerato uno dei più trash dell’anno. La partecipazione segue la sua esperienza precedente in un noto reality e si inserisce in un contesto di sfide tra personaggi dello spettacolo. Il programma sta attirando attenzione per la sua natura provocatoria e le numerose prove previste.