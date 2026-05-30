Più di 2000 persone al funerale di Giorgia Sommacal e Monica Montefalcone Da Mattarella le onorificenze ai sub finlandesi

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella chiesa di San Francesco a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute il 14 maggio alle Maldive. Più di 2000 persone hanno partecipato alla cerimonia. Il presidente della Repubblica ha consegnato delle onorificenze ai sub finlandesi coinvolti nel salvataggio. La chiesa era piena di familiari, amici e conoscenti delle due donne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella Chiesa di San Francesco a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte lo scorso 14 maggio alle Maldive. All’interno della basilica le due bare, bianca per Giorgia e in legno per la madre. Vicino all’altare corone di fiori e uno stendardo dell’ Università di Genova. Ai funerali hanno presenziato alcuni parenti e amici, tra cui il professore dell’ateneo genovese  Stefano Vanin, Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone e Giorgio Bavestrello, preside del Distav, il dipartimento dell’università per cui lavorava Montefalcone. Tanti i messaggi scritti sul libro delle... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

pi249 di 2000 persone al funerale di giorgia sommacal e monica montefalcone da mattarella le onorificenze ai sub finlandesi
© Secoloditalia.it - Più di 2000 persone al funerale di Giorgia Sommacal e Monica Montefalcone. Da Mattarella le onorificenze ai sub finlandesi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, folla ai funerali di mamma e figlia morte alle Maldive

Video Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, folla ai funerali di mamma e figlia morte alle Maldive

Notizie e thread social correlati

Da Mattarella onorificenza ai sub finlandesi dell'operazione alle Maldive. Chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia GiorgiaIl Presidente della Repubblica ha conferito un'onorificenza ai sub finlandesi coinvolti in un’operazione alle Maldive.

Addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: lo strazio ai funeraliDurante i funerali, si sono svolti i momenti di addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal.

Argomenti più discussi: Celebriamo Natura 2000: la più grande rete mondiale di aree naturali protette; Fumo e tumore del polmone nelle donne: un problema in crescita; CLIMA E SALUTE, IL NESSO È SEMPRE PIÙ EVIDENTE; SIPRI: missioni di pace ai minimi dal 2000.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web