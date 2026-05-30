Nella chiesa di San Francesco a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute il 14 maggio alle Maldive. Più di 2000 persone hanno partecipato alla cerimonia. Il presidente della Repubblica ha consegnato delle onorificenze ai sub finlandesi coinvolti nel salvataggio. La chiesa era piena di familiari, amici e conoscenti delle due donne.

Nella Chiesa di San Francesco a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte lo scorso 14 maggio alle Maldive. All’interno della basilica le due bare, bianca per Giorgia e in legno per la madre. Vicino all’altare corone di fiori e uno stendardo dell’ Università di Genova. Ai funerali hanno presenziato alcuni parenti e amici, tra cui il professore dell’ateneo genovese Stefano Vanin, Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone e Giorgio Bavestrello, preside del Distav, il dipartimento dell’università per cui lavorava Montefalcone. Tanti i messaggi scritti sul libro delle... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Più di 2000 persone al funerale di Giorgia Sommacal e Monica Montefalcone. Da Mattarella le onorificenze ai sub finlandesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, folla ai funerali di mamma e figlia morte alle Maldive

Notizie e thread social correlati

Da Mattarella onorificenza ai sub finlandesi dell'operazione alle Maldive. Chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia GiorgiaIl Presidente della Repubblica ha conferito un'onorificenza ai sub finlandesi coinvolti in un’operazione alle Maldive.

Addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: lo strazio ai funeraliDurante i funerali, si sono svolti i momenti di addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal.

Argomenti più discussi: Celebriamo Natura 2000: la più grande rete mondiale di aree naturali protette; Fumo e tumore del polmone nelle donne: un problema in crescita; CLIMA E SALUTE, IL NESSO È SEMPRE PIÙ EVIDENTE; SIPRI: missioni di pace ai minimi dal 2000.

La serie young adult del momento, Off Campus, fa tornare in auge l'abito più iconico della cultura pop: il Jungle Dress di Versace sfoggiato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000, passato alla storia per aver contribuito a creare Google Immagini. Un capo che x.com

Classic Mugello - ultime due giri della gara 500cc del 2000 con una battaglia tutta italiana per il podio Toby Moody e Julian Ryder reddit