Durante i funerali, si sono svolti i momenti di addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. La professoressa dell’Università di Genova e la giovane figlia di un insegnante sono state ricordate dopo la morte avvenuta nella grotta di Dhevana Kandu, ad Alimathà, nelle Maldive. I familiari e amici si sono riuniti per rendere omaggio alle due donne, con un corteo funebre che ha attraversato il luogo del lutto.

Ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la professoressa dell'Università di Genova e la giovane figlia dell'insegnante morte tragicamente nella grotta di Dhevana Kandu ad Alimathà (Maldive). I funerali, fissati per le 11.00 di oggi, si sono tenuti nella chiesa di San Francesco, nel quartiere genovese di Pegli. Centinaia di persone si sono presentate per dire addio alle due donne e sostenere la loro famiglia, devastata dalla perdita. Tanta commozione nella chiesa gremita, e tanto dolore per una morte inaccettabile. Non sono mancati i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro e addirittura gli studenti della Montefalcone. Tutti giunti per un ultimo abbraccio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: lo strazio ai funerali

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