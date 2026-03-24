Arzzo, 24 marzo 2026 – Balconi, logge, terrazze e vetrine: novità per la sfida fra appassionati e professionisti di decorazioni floreali. È in partenza la seconda edizione del «Concorso Cortona in Fiore», dal primo fino al 28 aprile è possibile inviare le fotografie degli allestimenti floreali realizzati su abitazioni e attività produttive del centro storico. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti, P roloco centro storico, Consiglio de Terzieri e Radio Incontri. Alla sfida, ideata per rendere la città di Cortona ancora più bella possono partecipare residenti, proprietari di immobili non residenti, operatori commerciali, associazioni e gruppi creati per l’occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È in partenza il concorso Cortona in Fiore: case e negozi ancora più belli

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