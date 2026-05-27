Arte in Corso | a Bagheria estemporanea di pittura e ceramica musica e intrattenimento

Notizia in breve

A Bagheria si svolge l’evento “Arte in Corso”, una manifestazione di due giorni dedicata all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del centro storico. L’iniziativa, promossa da un centro commerciale naturale cittadino, comprende un’estemporanea di pittura e ceramica, accompagnata da musica e intrattenimento. Le attività coinvolgono artisti locali e sono rivolte a cittadini e visitatori, con l’obiettivo di promuovere l’arte e la cultura nel contesto urbano.