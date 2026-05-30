Le piscine della zona apriranno con due bagnini di servizio. La riapertura coincide con l’inizio di giugno, segnando il ritorno delle attività ricreative estive. La gestione delle strutture ha confermato la presenza di due operatori per garantire la sicurezza dei bagnanti. La riapertura delle piscine sarà accompagnata da porte aperte, invitando il pubblico a tornare a divertirsi nei prossimi giorni.

Il conto alla rovescia è terminato. Con l’arrivo di giugno, la Lunigiana si appresta a riaccendere uno dei suoi poli del divertimento più amati. Lunedì riapriranno i battenti delle piscine comunali del Centro sportivo Pietro Cirelli Villasport di Villafranca in Lunigiana. L’impianto, punto di riferimento storico per l’intero comprensorio, è pronto a inaugurare una nuova stagione all’insegna di sport, socialità e refrigerio dalle calure estive. La giornata inaugurale di lunedì 1 giugno prevede un programma ben scandito: alle 15,45 apertura dei cancelli della struttura, alle 16 cerimonia formale del taglio del nastro, che vedrà il saluto istituzionale del sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscine, porte aperte. Servono due bagnini

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