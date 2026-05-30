Quindici candidati si contendono i posti nel nuovo consiglio di amministrazione di Pirelli, con un patto tra il fondo Assogestioni e alcuni soci. La nomina dei tre membri indipendenti è stata decisa da Assogestioni, che ha inoltre sottolineato l’effetto del Golden Power sulle decisioni dei soci cinesi. La nomina del board è prevista nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come influenzerà il Golden Power il potere decisionale dei soci cinesi?. Chi sono i tre profili indipendenti scelti da Assogestioni?. Perché il governo italiano deve proteggere la tecnologia Cyber Tyre?. Quali impatti avrà il nuovo board sulla distribuzione del dividendo?.? In Breve Assemblea dei soci prevista per il 25 giugno per voto e bilancio 2025.. Dividendo proposto fissato a 0,34 euro per azione per l'ultimo esercizio.. Assogestioni propone tre nomi: Diacetti, Diaz della Vittoria Pallavicini e Esclapon de Villeneuve.. Sinochem limitata a tre consiglieri senza poteri esecutivi per tutela tecnologia Cyber Tyre.. Mtp e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirelli, board in arrivo: 15 candidati e il patto con Assogestioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cda di Mps contesta i consulenti dei fondi per la bocciatura dei suoi candidati per il nuovo boardIl consiglio di amministrazione di un istituto bancario ha contestato i consulenti incaricati dai fondi di investimento riguardo alla bocciatura di...

Civica Belgiorno: 7 punti e un patto d’onore per i candidatiMercoledì 8 aprile, un ex esponente di un partito di destra ha annunciato la presentazione di una lista civica in vista delle prossime elezioni...

Argomenti più discussi: Pirelli, ecco la lista Camfin per il cda: in testa Tronchetti Provera e Casaluci. Presenti tre nomi del Comitato dei gestori; Pirelli: Camfin presenta candidati per cda, Tronchetti capolista (RCO); Pirelli, Camfin presenta la sua lista. Accordo su tre nomi da Assogestioni; Pirelli, lista MTP-Camfin. Tronchetti torna presidente.

Test di Garmin Catalyst 2. Il mio PB (anche record sul giro) a bordo del circuito di Shanghai F1. Porsche 718 GT4 RS con pneumatici Sailun PT01 (Provalo, meglio dei Pirelli Trofeo R e costa solo 2/3) reddit

Pirelli, dalle banche in arrivo 2,1 miliardiIn poche settimane (quasi un record), 18 grandi banche internazionali stanno finalizzando un finanziamento a favore del gruppo Pirelli spa per complessivi 2,1 miliardi. L’operazione va a rifinanziare ... ilmessaggero.it