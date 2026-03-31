Il consiglio di amministrazione di un istituto bancario ha contestato i consulenti incaricati dai fondi di investimento riguardo alla bocciatura di alcuni candidati alla prossima assemblea. La disputa riguarda le decisioni prese sui nomi proposti per il nuovo consiglio di amministrazione, in vista dell'assemblea prevista a breve. La discussione si inserisce in un confronto più ampio tra le diverse componenti degli azionisti.

Ancora un giro di giostra al Palio pre assembleare per il controllo del Montepaschi di Siena. Il consiglio di amministrazione della banca non ha gradito la promozione parziale del proxy advisor Iss, il consulente degli investitori istituzionali in materia di voto che in un parere diramato lunedì ha consigliato ai suoi clienti di appoggiare la lista proposta dal board nel suo insieme, ma poi in dettaglio ha bocciato una buona fetta dei candidati, consigliando di votare contro 8 dei 20 nomi in lista. A partire dall’attuale presidente Nicola Maione e dall’attuale numero uno del comitato nomine, Domenico Lombardi, ovvero i padrini della selezione ai quali non ha risparmiato dure critiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cda di Mps contesta i consulenti dei fondi per la bocciatura dei suoi candidati per il nuovo board

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