Civica Belgiorno | 7 punti e un patto d’onore per i candidati

Mercoledì 8 aprile, un ex esponente di un partito di destra ha annunciato la presentazione di una lista civica in vista delle prossime elezioni comunali. La lista, composta da trentadue candidati, ha adottato un codice etico che stabilisce sette punti da rispettare. La campagna elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di presentare un’alternativa ai candidati delle forze politiche tradizionali.

Claudio Belgiorno, ex esponente di Fratelli d’Italia, ha presentato mercoledì 8 aprile la sua lista civica per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, introducendo un codice etico vincolante per i suoi trentadue candidati. L’iniziativa si configura come un vero e proprio accordo di trasparenza tra l’aspirante sindaco e i cittadini. Il documento richiede a chiunque voglia correre per il Consiglio comunale di sottoscrivere un patto basato su sette punti cardine per garantire onestà e visione strategica. Il regolamento interno prevede che ogni candidato metta l’interesse della comunità davanti a qualsiasi ambizione personale o pressione esterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civica Belgiorno: 7 punti e un patto d’onore per i candidati Prato, destra divisa: l'ex di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civicaLa Lega al momento punta su Claudiu Stanasel mentre Forza Italia ha ufficializzato il nome di Rita Pieri, l'ex meloniano: “No a nomi dell'ultimo... Salerno, nuova lista civica in campo per le elezioni: programma e candidati svelati il 14 febbraio.Salerno si prepara ad un nuovo protagonista nella corsa alla carica di sindaco: la lista civica “Salerno Migliore”, che svelerà i suoi candidati e il... Argomenti più discussi: Belgiorno si candida sindaco. A sostenerlo una lista civica: Ricostruiamo il centrodestra; Belgiorno si candida sindaco con una sua lista civica: Il centrodestra ha sbagliato un rigore a porta vuota; Elezioni, Targetti annuncia la ricandidatura, il centrodestra pensa ad un outsider: il punto. Belgiorno si candida sindaco. A sostenerlo una lista civica: Ricostruiamo il centrodestraL’ex consigliere comunale non risparmia le critiche: E’ stato sbagliato un rigore a porta vuota. Resta, però, aperta la strada del dialogo. A breve la presentazione dei candidati e il programma . lanazione.it Alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio Claudio Belgiorno correrà da solo a capo di una lista civica. E’ stata una decisione maturata negli ultimi giorni, alla luce di quanto sta avvenendo in città. Centrodestra e centrosinistra continuano nelle loro diatri - facebook.com facebook