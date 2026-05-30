Un uomo di 83 anni è stato trovato morto in un'azienda a Pineto. Le autorità stanno indagando sulla morte, dopo aver inizialmente ipotizzato cause naturali. Le indagini si concentrano anche su presunti aspetti di lavoro nero. Nel frattempo, il titolare dell'azienda si trova all'estero, situazione che ha sollevato ulteriori interrogativi tra gli inquirenti.

? Domande chiave Come si è passati dall'ipotesi di morte naturale al caso giudiziario?. Perché il titolare dell'azienda si trova all'estero proprio ora?. Cosa hanno scoperto i carabinieri riguardo al secondo operaio presente?. Come è stato possibile ignorare la sicurezza di un ottantatreenne?.? In Breve Nucleo ispettorato del lavoro di Teramo accerta un secondo operaio irregolare in azienda.. Sospesa l'attività produttiva per gravi violazioni delle norme di sicurezza a Pineto.. Titolare dell'azienda attualmente all'estero mentre i carabinieri eseguono rilievi tecnici.. Indagini della Procura mirano a chiarire il nesso tra sicurezza e decesso.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pineto, morto l’ottantatreenne in azienda: indagini sul lavoro nero

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