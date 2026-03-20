Giorgia Meloni da Fedez | oltre 700.000 visualizzazioni Numeri che mandano in tilt la sinistra

Giorgia Meloni ha pubblicato un video che ha superato le 700.000 visualizzazioni, attirando l’attenzione di molti utenti sui social. Tra i commenti, Stefano Patuanelli ha commentato criticamente, suggerendo che invece di rivolgersi a Fedez, avrebbe potuto discutere della guerra in Parlamento. Nel frattempo, si parla di una forte tensione tra i protagonisti e un’espressione di malessere da parte di Meloni.

«Giorgia vuole diventare una Ferragni». La gastrite è ai massimi livelli e Stefano Patuanelli non si trattiene: «Invece che andare da Fedez poteva venire in Parlamento a parlare della guerra». Già fatto due volte in una settimana. L’uscita creativa stile Nicola Gratteri è il segnale di regressione comunicativa dei progressisti. Nelle critiche di Movimento 5 stelle e Pd, titolari per decreto del messaggio ai «gggiovani», si legge un’invidia stizzita per essere stati sorpassati in tromba dal premier; un’oretta di intervista nel «Pulp Podcast» di Fedez è considerata più urticante di un intervento di Ignazio La Russa sul 25 aprile. La sinistra ribolle, le girano i Melonez. 🔗 Leggi su Panorama.it

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