Il dato che sta emergendo dalle urne del referendum sulla giustizia non è neutro, non è tecnico, non è un semplice aggiornamento di giornata. È già politica, e lo è in modo netto. Le prime rilevazioni parlano di una affluenza sorprendentemente sostenuta, con punte che sfiorano il 14,9% a metà giornata, un livello che sposta immediatamente il baricentro dell’analisi. Non siamo più nello scenario della partecipazione debole, quello su cui molti avevano costruito previsioni e strategie, ma in un contesto completamente diverso, in cui il voto si allarga e diventa imprevedibile. Ed è proprio qui che il referendum cambia natura: da consultazione... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Affluenza alta, partita aperta: il vero rischio politico di Schlein passa dai numeri delle urne

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, sondaggio Youtrend: NO passa in vantaggio anche con alta affluenza

Leggi anche: Affluenza alle urne per le Elezioni del Consiglio Provinciale: i dati delle ore 12

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Affluenza alta

Temi più discussi: Giustizia, l’Italia va al voto. Urne aperte per 51 milioni con l’incognita dell’affluenza; Elezioni provinciali: vittoria di Salvi nel Piceno, Ortenzi bis nel Fermano; ACHILLE LAURO al MANDELA FORUM FIRENZE in concomitanza con la partita FIORENTINA-INTER; Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro, scatta il piano straordinario per la viabilità.

Affluenza alta, partita aperta: il vero rischio politico di Schlein passa dai numeri delle urneIl dato che sta emergendo dalle urne del referendum sulla giustizia non è neutro, non è tecnico, non è un semplice aggiornamento di giornata. È già politica, ... thesocialpost.it

Elezioni provinciali: partita aperta nel Piceno, Ortenzi bis nel FermanoAffluenza alta ad Ascoli (83%), dove la sfida è tra il presidente uscente Sergio Loggi, sostenuto dal centrosinistra, e Fabio Salvi, del centrodestra. A Fermo l’affluenza finale si è fermata al 53,61% ... msn.com

In Sicilia affluenza al 10,3%, la percentuale più alta a Siracusa seguita dal capoluogo. Il presidente della Repubblica è arrivato all'istituto Piazzi, seggio elettorale di via Rutelli, intorno alle 13 facebook

Le province con l'affluenza più alta alle ore 12 sono tutte in Emilia-Romagna: Bologna (21,1%), Ferrara (19,6%), Ravenna (19,5%), Reggio Emilia e Modena (19,3%). In coda invece le siciliane Agrigento (7,7%), Caltanissetta (8,1%), Enna (8,5%) e Trapani (8, x.com