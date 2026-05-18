Conte Renzi e Schlein a Venezia per sostenere Andrea Martella

Nell'ultima fase della campagna elettorale per le amministrative a Venezia, diversi leader politici sono arrivati in città per sostenere un candidato locale. Tra loro ci sono esponenti di partiti nazionali che hanno partecipato a eventi pubblici e incontri con i cittadini. La presenza di queste figure evidenzia l’attenzione che il voto veneziano riceve a livello più ampio, coinvolgendo anche i vertici di alcuni partiti. La campagna si sta intensificando con incontri e manifestazioni distribuite tra le varie zone della città.

Che l'elezione del sindaco di Venezia abbia una rilevanza sul piano nazionale lo si vede anche dai leader che saranno presenti in città in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Simone Venturini ha già incassato il sostegno dell'ex e dell'attuale presidente della regione Veneto, Luca Zaia e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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