Pierpaolo Turchi passa a Futuro Nazionale | Questa è l’unica destra che io conosca

Pierpaolo Turchi, consigliere comunale, ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, definendo il partito come “l’unica destra che conosca”. La scelta arriva dopo le recenti adesioni di altri esponenti del centrodestra nella zona di Civitanova, tra cui un altro consigliere comunale e il sindaco. Turchi ha comunicato la decisione pubblicamente, spostandosi dal gruppo precedente a quello guidato dal generale.

Shopping di Vannacci in casa centrodestra, a Civitanova dopo il sindaco Ciarapica anche il consigliere comunale Pierpaolo Turchi passa nella fila del generale. La notizia non è un fulmine a ciel sereno, ma ora arriva l’ufficialità della sua adesione a Futuro Nazionale, che rappresenterà in aula consiliare. "Con questa scelta – spiega – do finalmente una casa politica ai valori che ho sempre difeso dentro e fuori le istituzioni. Nutro una profonda stima per il generale Vannacci, che ha avuto il coraggio di esprimere ciò che milioni di italiani pensano da tempo, rappresentando una politica fondata su identità, merito, rispetto e buon senso. Futuro Nazionale è l’unica destra che io conosca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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