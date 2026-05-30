In Piemonte, è stato introdotto un divieto di lavorare all’aperto sotto il sole tra le 12:30 e le 15:30, con una pausa obbligatoria per le categorie di lavoratori esposte alle alte temperature. Le aziende devono garantire questa pausa durante le ore più calde. Tuttavia, ci sono possibilità di evitare la pausa obbligatoria, come adottare misure alternative o modificare gli orari di lavoro, purché rispettino le disposizioni stabilite.

? Domande chiave Quali categorie di lavoratori sono protette dal nuovo stop al sole?. Come possono le aziende evitare la pausa obbligatoria dalle 12:30?. Perché i Comuni dovranno modificare i regolamenti sulle emissioni acustiche?. Come influirà lo spostamento dei turni sul ritmo della vita locale?.? In Breve Pausa obbligatoria dalle 12:30 alle 16:00 basata sui dati della piattaforma Worklimate.. Assessore Riboldi e vicepresidente Marrone coordinano le misure di prevenzione sanitaria.. Comuni valutano deroghe ai regolamenti acustici per spostare i turni lavorativi.. Settori coinvolti includono agricoltori, edilizia, florovivaisti, rider e operatori della logistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: stop al lavoro sotto il sole, pausa obbligatoria per il caldo

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