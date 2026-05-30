Pielle sogno fermo | Farneti critica arbitri dopo il ko con Vigevano

Notizia in breve

L'allenatore ha criticato gli arbitri dopo la sconfitta contro Vigevano, in particolare per un episodio che avrebbe cambiato l’esito della partita. La partita è stata influenzata da decisioni arbitrali contestate, che hanno portato a una maggiore insoddisfazione tra i giocatori e lo staff. Inoltre, gli infortuni di Leonzio e Gabrovsek potrebbero incidere sul mercato, considerando la possibilità di dover sostituire i giocatori coinvolti.