Pielle sogno fermo | Farneti critica arbitri dopo il ko con Vigevano

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore ha criticato gli arbitri dopo la sconfitta contro Vigevano, in particolare per un episodio che avrebbe cambiato l’esito della partita. La partita è stata influenzata da decisioni arbitrali contestate, che hanno portato a una maggiore insoddisfazione tra i giocatori e lo staff. Inoltre, gli infortuni di Leonzio e Gabrovsek potrebbero incidere sul mercato, considerando la possibilità di dover sostituire i giocatori coinvolti.

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? Domande chiave Quale episodio arbitrale ha cambiato le sorti della partita secondo Farneti? Come influenzeranno gli inforti di Leonzio e Gabrovsek il prossimo mercato? Chi saranno i nuovi innesti per bilanciare l'età media del roster? Perché la dirigenza punta sulla conferma di Turchetto per la promozione??? In Breve Vigevano batte Pielle 3-1 nelle semifinali giocate al PalaMacchia. Infortuni di Gabrovsek, Ebeling, Leonzio, Donzelli, Traini e Bonacini hanno limitato il roster. Farneti con . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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