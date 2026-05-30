Pielle sogno fermo | Farneti critica arbitri dopo il ko con Vigevano
L'allenatore ha criticato gli arbitri dopo la sconfitta contro Vigevano, in particolare per un episodio che avrebbe cambiato l’esito della partita. La partita è stata influenzata da decisioni arbitrali contestate, che hanno portato a una maggiore insoddisfazione tra i giocatori e lo staff. Inoltre, gli infortuni di Leonzio e Gabrovsek potrebbero incidere sul mercato, considerando la possibilità di dover sostituire i giocatori coinvolti.
? Domande chiave Quale episodio arbitrale ha cambiato le sorti della partita secondo Farneti? Come influenzeranno gli inforti di Leonzio e Gabrovsek il prossimo mercato? Chi saranno i nuovi innesti per bilanciare l'età media del roster? Perché la dirigenza punta sulla conferma di Turchetto per la promozione??? In Breve Vigevano batte Pielle 3-1 nelle semifinali giocate al PalaMacchia. Infortuni di Gabrovsek, Ebeling, Leonzio, Donzelli, Traini e Bonacini hanno limitato il roster. Farneti con . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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