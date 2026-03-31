Basket serie B | Pielle scatenata sul mercato dopo Traini a Livorno arriva anche Savoldelli Farneti | Vogliamo giocarci le nostre chance

La squadra di basket di serie B ha annunciato due nuovi acquisti, dopo aver già ingaggiato Traini. Sono arrivati due playmaker con esperienza, in sostituzione dell’infortunato Bonacini e per rinforzare il reparto esterni, che da più di un mese si trova in difficoltà numerica. La società ha dichiarato l’intenzione di competere con le altre formazioni del campionato.

Due colpi importanti per la società biancoblù che coprono i problemi di infortuni e danno profondità al roster a disposizione di Turchetto Doppio colpo di mercato in casa Pielle. Alla corte di coach Andrea Turchetto arrivano due playmaker di esperienza che potranno coprire l'assenza per infortunio di Bonacini e dare profondità al reparto esterni, in difficoltà numerica da oltre un mese. Andrea Traini è un regista puro, rapido, dotato di grande accelerazione, ottimo tiro e particolarmente efficace nell’uno contro uno. In carriera ha militato soprattutto nei due massimi campionati, giocano in piazza importanti come Pesaro e Napoli, mentre nell'ultima stagione (interrotta prima dei playoff da un brutto infortunio) ha dato un grande contributo alla cavalcata verso la promozione di Roseto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie B | Pielle scatenata sul mercato, dopo Traini a Livorno arriva anche Savoldelli. Farneti: "Vogliamo giocarci le nostre chance" Articoli correlati Italiano "Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chance""Non dobbiamo farci intimorire dall'ambiente ma proporre quello che sappiamo fare" ROMA - "All'andata si è vista una partita bella. Di Francesco a Dazn: «Vogliamo giocarci le nostre chance. Ecco cosa dobbiamo fare contro questa Inter…»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Una raccolta di contenuti su Basket serie B Pielle scatenata sul... Temi più discussi: 85-87 d.t.s.: i biancoblù lottano ma cedono al supplementare; Serie B Nazionale Old Wild West - Negli anticipi del sabato successi esterni per Virtus Roma e Pielle Livorno; Basket, Serie B: Pielle Livorno da urlo a Pesaro, rimonta nella ripresa e vittoria 64-72; BM ON SERIE B/ Nel girone A Vigevano travolge Capo D'Orlando, Monferrato sorprende San Vendemiano. Nel B Latina fa suo il big match contro la Pielle Livorno, la JuveCaserta regola Faenza. SERIE B UFFICIALE – Nicola Savoldelli rinforza la Pielle LivornoLa VeroDol CBD Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Nicola Savoldelli fino al termine della stagione sportiva 2025-2026. basketinside.com SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno aggiunge al roster il play Andrea TrainiLa ??????? ??? ?????? ??????? è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con ?????? ?????? fino al termine della stagione sportiva 2025-2026. basketinside.com 🇮🇹 🇦🇷 Guarda Basketball & Conversations, il modello Pallacanestro Varese SOLO su LBATV bit.ly/BeCVarese #TuttoUnAltroSport x.com Basket Club Mondovì | Show al Pala Bcm per i "galli" - facebook.com facebook