Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Piedimonte Etneo dopo essere stato segnalato al 112. L’uomo, residente a Furci Siculo, è accusato di aver minacciato e ricattato emotivamente la sua ex compagna, una donna di 34 anni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di comportamenti persecutori nei confronti della donna.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dopo la segnalazione al 112. Un uomo di 56 anni residente a Furci Siculo, nel Messinese, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una donna di 34 anni del posto. L’episodio è emerso durante un servizio di controllo del territorio, grazie al tempestivo coordinamento tra le pattuglie e la Centrale Operativa. L’intervento è scattato dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, effettuata da un amico della donna che aveva assistito a una situazione particolarmente preoccupante. Le presunte minacce dopo la fine della relazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piedimonte Etneo, minacce all’ex compagna e ricatti emotivi: 56enne arrestato dai Carabinieri

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