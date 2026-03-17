Bar chiuso a Piedimonte Etneo | troppi pregiudicati tra i clienti

A Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, un bar nel centro cittadino è stato chiuso per una settimana dopo un controllo dei Carabinieri. Durante l'intervento sono stati identificati numerosi clienti con precedenti penali. La sospensione dell’attività riguarda il locale situato nel cuore del paese, dove sono state riscontrate irregolarità legate alla presenza di soggetti con precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Locale sospeso per una settimana nel centro cittadino. A Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, è stata disposta la chiusura temporanea di un bar per sette giorni a seguito di un’attività di controllo mirata condotta dai Carabinieri. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle operazioni di monitoraggio degli esercizi pubblici e di vigilanza sul territorio. Frequentazioni ritenute pericolose. Nel corso di controlli ripetuti nel tempo, i militari hanno rilevato che il locale era abitualmente frequentato da persone con precedenti penali, anche per reati gravi. Tra questi figurano episodi legati a spaccio di droga, estorsione, furto, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bar chiuso a Piedimonte Etneo: troppi pregiudicati tra i clienti Articoli correlati Bar di via Plebiscito chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un bar con punto di raccolta scommesse sportive situato in via Plebiscito, a seguito di... Bar di Palagonia chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar di Palagonia, ritenuto nel tempo abituale luogo di aggregazione di...