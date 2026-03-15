Inseguiti da una Mercedes scura minacciati Cateno De Luca e il suo staff

Cateno De Luca e il suo staff sono stati inseguiti da una Mercedes scura e minacciati a Barcellona Pozzo di Gotto. La presidente di Sud chiama Nord ha riferito che le minacce sono arrivate meno di 24 ore dopo le sue dichiarazioni a Milazzo contro comportamenti mafiosi. De Luca e due membri del suo team sono stati coinvolti in questa situazione di tensione.

A riferire i dettagli di quanto avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, sarà presentata denuncia "A meno di 24 ore dalle parole forti pronunciate a Milazzo da Cateno De Luca contro comportamenti mafiosi, sono arrivate minacce dirette nei suoi confronti a Barcellona Pozzo di Gotto": a riferirlo la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli che inserisce dei dettagli: "Cateno De Luca e due persone del nostro staff stamane hanno vissuto ore difficili: sono stati inseguiti e minacciati da quattro balordi a bordo di una Mercedes scura. Stiamo predisponendo regolare denuncia alle autorità competenti. Domani mattina, alle 11,30 a Barcellona Pozzo di Gotto si svolgerà una conferenza stampa: di fronte a chiari atteggiamenti mafiosi non è accettabile l’omertà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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