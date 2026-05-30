Si è conclusa presso la sede di Legacoop Umbria l’edizione 2025-2026 di Educoop – Educazione Cooperativa, progetto rivolto alle scuole elementari della regione. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole primarie, con l’obiettivo di promuovere il lavoro di squadra. Durante l’evento si sono svolte attività e incontri dedicati ai bambini, con un focus sulla collaborazione e il rispetto reciproco. Non sono stati riportati dettagli su eventuali partecipanti o risultati specifici.

PERUGIA - Si è conclusa, nella sede di Legacoop Umbria, l’edizione 2025-2026 di Educoop – Educazione Cooperativa, il progetto rivolto alle scuole elementari della regione. Quest’anno Educoop ha coinvolto oltre 2.500 bambini, 120 classi, più di 100 laboratori e oltre 15 cooperative umbre, che hanno aperto le proprie porte alle scolaresche proponendo visite, testimonianze, esperienze sul campo e attività gratuite. Un percorso diffuso in tutta la regione, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della cooperazione, dei suoi valori e del ruolo nello sviluppo delle comunità. La giuria ha selezionato i tre migliori lavori, premiando le classi IIIA e IIIC della elementare di Ponte Valleceppi, la classe II della Solfagnano e la classe IVA della di Sferracavallo di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccoli studenti sotto i riflettori: "Lavorare insieme è importante"

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