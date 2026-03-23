Juventus | Kessiè sotto i riflettori

La Juventus tiene d’occhio con attenzione Franck Kessié in vista del calciomercato estivo 2026: il centrocampista ivoriano, 29 anni (compirà 30 a dicembre), è in scadenza di contratto con l’ Al-Ahli il 30 giugno 2026 e ha manifestato chiaramente la volontà di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa, con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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